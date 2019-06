Brandenburg/H

Seit 22 Jahren bildet der Beratungsfachdienst für Migranten des Diakonischen Werkes Potsdam in Brandenburg an der Havel eine Anlaufstelle für Fragen zu Asylverfahren, zu aufenthaltsrechtlichen Sachverhalten, zu Fragen rund um die soziale Versorgung und zur Unterstützung bei Integrationsprozessen.

Im vergangenen Jahr fanden insgesamt 324 Ratsuchende Hilfe bei migrationsspezifischen, asylrechtlichen und komplexen sozialen Themen in den Beratungsräumen der Damaschkestraße. Es gab insgesamt 1648 Gespräche in einer Anlaufstelle, auf die Geflüchtete vertrauen und auf deren fachliche Einschätzung sie angewiesen sind. Nun entschied die Stadtverwaltung, den Beratungsvertrag nicht zu verlängern. Eine Entscheidung, die bei vielen Menschen auf Unverständnis stößt.

Lob von allen Seiten

„Wir sind wegen dieser Entscheidung aus allen Wolken gefallen“, sagt beispielsweise Birgit Gericke von der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft ( BBAG). „Schließlich gab es gegenüber der Beratungsstelle keine Kritik, sondern ganz im Gegenteil: Lob von allen Seiten.“ Die Entscheidung der Stadt, den Vertrag Ende des Jahres auslaufen zu lassen, sei zuerst dem Diakonischen Werk in Potsdam mitgeteilt worden, bevor die Information in die Havelstadt sickerte. „Ein absolutes Novum“, zeigt sich auch Philipp Mosch, Pfarrer der St. Gotthard- und Christuskirchengemeinde in Brandenburg bestürzt. „Die Förderung wird einfach ohne jedwede bisherige Kommunikation eingestellt.“

Offener Brief

Mit der BBAG und Einrichtungen wie der Evangelischen St. Katharinenkirchengemeinde, der Domgemeinde, dem Pfarrsprengel Brandenburg-West (Evangelische Kirchengemeinden Kirchmöser, Plaue mit Briest, Woltersdorf) als auch der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg sowie der Opferperspektive zur Beratung Betroffener rechter Gewalt verfasste Mosch kürzlich einen Offenen Brief an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, in dem die Entscheidung kritisiert wird.

Die Entscheidung sei laut Schreiben „nicht öffentlich kommuniziert“ worden und für „Außenstehende nicht nachvollziehbar“. Zudem wird die Stadt aufgefordert, die Entscheidung zurück zu nehmen, schließlich könne immer noch vereinbart werden, die Arbeit auch ab 2020 fortzuführen.

Bald ohne Trägerschaft: Der Beratungsfachdienst für Migranten des Diakonischen Werkes Potsdam in der Damaschkestraße. Quelle: Tobias Wagner

In der Antwort auf den Brief rechtfertigt Beigeordneter Wolfgang Erlebach ( Die Linke) nun das Vorgehen seitens der Stadt. So fehle es aus Sicht der Verwaltung an einer klaren organisatorischen und personellen Trennung zwischen der Migrationssozialberatung nach dem Landesaufnahmegesetz und der rechtlichen Vertretung im Einzelfall. Um „daraus entstehende Interessenkonflikte zu vermeiden“, bedarf es „einer Änderung in der Leistungsbeschreibung und eines Vergabeverfahrens“, heißt es in Erlebachs Antwort.

„Vorstellbar wäre, dass Mitarbeiter der Beratungsstelle, die gleichzeitig in der Härtefallkommission tätig sind, der Stadt ein Dorn im Auge sind“, spekuliert Jens Meiburg, stellvertretender Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg. „Ein Berater darf in den Augen der Verwaltung nicht gleichzeitig Richter sein, obwohl diese Sachlage gar nicht vorliegt.“

Härtefallkommission

Die Härtefallkommission ist ein von der Landesregierung eingerichtetes behördenunabhängiges Gremium. Die zehn Mitglieder wurden auf Vorschlag der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände, der Flüchtlingsorganisationen, der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung berufen. Diese Mitglieder prüfen im Einzelfall, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit eines vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen.

Wenn mindestens zwei Drittel der Kommissionsmitglieder feststellen, dass die Besonderheit des ausländerrechtlichen Einzelfalls dies rechtfertigt, richtet die Kommission ein Härtefallersuchen an die für Inneres zuständige oberste Landesbehörde. „Soll heißen, die Härtefallkommission spricht in solchen Fällen lediglich Empfehlungen aus, der Innenminister entscheidet schlussendlich“, sagte Meiburg. Zwischen 2016 und 2018 lagen der Härtefallkommission insgesamt vier solcher Fälle vor.

Ratlosigkeit

„Es ist aus unserer Sicht enttäuschend, wie Herr Erlebach auf den offenen Brief reagiert hat“, sagte Christiane Guse, Mitarbeiterin der Beratungsstelle in der Damaschkestraße. Auch sie stellt noch mal klar: „Unsere Berater übernehmen keine rechtliche Vertretung für Ratsuchende.“ Sie sei ratlos, ob und wie an dieser Stelle weiter zu agieren sei.

„Fest steht, die Leistungen der Beratungsstelle sind nur schwer zu ersetzen, deren Leistung ist enorm“, sagte Gericke. „Ein neuer Träger bräuchte Jahre, da die jetzige Einrichtung extrem gut vernetzt ist.“ Die Beratung durch einen neuen Träger würde dadurch automatisch qualitativ abfallen. „Wir alle haben Angst, das die Einrichtung wegbricht“, schließt die Leiterin ab.

Von Tobias Wagner