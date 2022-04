Berauschende Überraschung im Ü-Ei in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Die Älteren werden sich erinnern an die Werbung fürs Ü-Ei der Kinderüberraschung: „Mama, bringst du uns was mit? Was zum Naschen und was zum Spielen und was Spannendes!“

Es war lediglich überraschend und spannend, was Polizisten am Donnerstagabend gegen 22.50 Uhr in einem Ü-Ei vorfanden: Sie hielten in der Brielower Straße einen jungen Radfahrer an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf Nachfrage, ob er schon einmal etwas mit der Polizei zu tun gehabt hätte, bejahte er dieses und händigte den Beamten ein Überraschungsei sowie ein Cliptütchen aus.

In dem Ü- Ei befand sich jedoch weder Spielzeug noch Schokolade, sondern betäubungsmittelähnliche Substanzen. Beides wurde durch die Beamten gesichert und der Beschuldigte nach Bekanntgabe über die Einleitung eines Strafverfahrens aus der Maßnahme entlassen, teilt Cornelia Hahn von der Polizeiinspektion Brandenburg mit.

Von MAZ