Brandenburg/H

Während einer Polizeikontrolle am Mittwoch in der Brielower Straße wurden bei einem 30-jährigen Mann Amphetamin im Blut und eine fehlende Fahrerlaubnis festgestellt. Die Beamten kontrollierten ihn, nachdem er über eine rote Ampel gefahren war. Dies gab die Polizeiinspektion Brandenburg am Donnerstag bekannt. Das Verhalten des Fahrers eines Renault Kleintransporters deutete auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin, was durch einen positiven Drogenschnelltest vor Ort und die anschließende Blutentnahme in einem Krankenhaus bestätigt wurde.

Der von den Beamten zunächst sichergestellte Fahrzeugschlüssel wurde später dem Fahrzeughalter übergeben. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet.

Von Flor Janke