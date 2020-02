Bereicherung für die Sammlung: Stadtmuseum erhält drei Ölgemälde von der Fielmann AG

Brandenburg/H

„Wir haben hier drei wunderbare Momente dieser Zeit. Diese Gemälde sind eine echte Bereicherung für unsere Sammlung.“ Mit diesen Worten bedankt sich Stadtmuseumsleiterin Anja Grothe am Donnerstagvormittag bei der Fielmann AG. Denn das Unternehmen schenkte dem Museum drei Ölgemälde mit historischen Ansichten der Havelstadt.

„Das ist innerhalb weniger Monate zum zweiten Mal ein freudiger Anlass“, merkt dazu Brandenburgs Kulturbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Linke) an. Denn erst im August 2019 hatte Fielmann im Rahmen seiner Museumsförderung die Einrichtung beschenkt.

„Wir können uns aus eigenen städtischen Mitteln den Ankauf nur schwer ermöglichen“, weiß Erlebach. Zumal die Werke auch restauriert übergeben werden. „Wir bekommen die Bilder wandfertig geschenkt“, freut sich Anja Grothe darüber. So ist es möglich, sie relativ zeitnah öffentlich zu präsentieren.

Die Marienkirche in ihrer ganzen Pracht

Auf dem kleinsten Gemälde ist die Marienkirche, die bis 1722 auf der Kuppe des Marienberges stand, zu sehen. „Vom Format her war dieses Bild etwas für die private Nutzung. Es wurde vermutlich für jemanden gefertigt, dem der Platz am Herzen lag“, erläutert Grothe. Als Vorlage diente dem unbekannten Künstler um 1800 wahrscheinlich die Holzdarstellung in der Gotthardtkirche. Diese ist eine der wenigen Ansichten des Bauwerks.

Die Marienkirche galt als eine der schönsten deutschen romantischen Kreuzbauten. Sie sollte im späten 15. Jahrhundert sogar Bestattungskirche der brandenburgischen Kurfürsten werden. „Hier ist sie noch in ihrer ganzen Pracht zu erkennen“, erläutert Grothe. Allerdings scheint der Niedergang des zugehörigen Klosterstiftes im Gefolge der Reformation schon eingesetzt zu haben: die Gebäude rechts im Bild sind ruinös. 1722 wurde die Marienkirche auf Befehl des preußischen Königs Friedrich Wilhelm abgerissen.

Historische Skyline der Stadt

Das zweite Bild zeigt die Skyline der Stadt, beschreibt die Museumsleiterin. Es eröffnet den Blick von der Sankt-Annen-Brücke in die Sankt-Annen-Straße zum Neustädtischen Rathaus in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Künstler, dem dieses Bild zugeschrieben wird, ist der Heimatmaler F. Spieker aus Brandenburg.

Typische für ihn waren stadtgeschichtliche Motive sowie Abbildungen von Ereignissen aus dem Stadtleben. Die dargestellte Situation passt dazu. Rechts im Vordergrund zieht ein voll beladener Pferdekarren den Blick auf sich. Links vorne kreuzen Reiter ihre Wege. Dahinter flaniert ein Paar die Straße entlang, während ein Kahn sich auf dem Stadtkanal nähert. „Sie können sich in die Details verlieben“, sagt Grothe dazu. Denn allein an der Statur der Pferde –robust gegen elegant – sei erkennbar, welchen Rang ihre Reiter bekleiden.

„Die Ruhe vor dem Sturm“

Auf dem dritten Gemälde eröffne sich eine Idylle, bevor sich die moderne Zeit mit der Industrialisierung durchsetzt. Von einem unbekannten Künstler um 1900 gemalt, ist darauf die Dominsel vom Wasser aus zu sehen. Die Szenerie mit dem Angelkahn im Vordergrund sorge für einen beschaulichen Eindruck. „Das ist vermutlich die Ruhe vor dem Sturm des 20. Jahrhunderts“, kommentiert Anja Grothe.

Die Museumsleiterin freut sich darauf, nach Abschluss der Sonderausstellung „Enttäuschung. Hoffnung. Sehnsucht“ am 23. Februar einen Platz für die Gemälde in der Ritterstraße 96 zu finden.

Von Antje Preuschoff