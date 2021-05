Brandenburg/H

Die Türklitz-Passage am Neustädtischen Markt ist in neuen Händen. Die Richert Group, Immobilieninvestor mit Büros in Berlin und Dresden, hat das Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus in Brandenburg an der Havel im vergangenen Monat gekauft. Von einem lokalen Bestandshalter, wie das Unternehmen mitteilt.

Gemeint ist die Immobilienfirma des Reinigungsmittelunternehmers Knut Strefling. Der gebürtige Brandenburger hatte die Immobilie erst 2019 von Achim Türklitz gekauft, einem Nachfahren der Familie, die das Gebäudeensemble mit den Hausnummern 7 und 8 einst erbaut und zur Blüte gebracht hatte.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kaufpreis

Den Kaufpreis gibt der neue Eigentümer nicht bekannt. Dem Vernehmen nach soll eine Summe von etwas mehr als fünf Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben. Inseriert war die Immobilie im vergangenen Herbst für 6,25 Millionen Euro.

Das Gebäudeensemble liegt in der Nachbarschaft der Sankt-Annen-Galerie und zählt mehr als 3800 Quadratmeter vermietbare Fläche. Es wurde 1900 erbaut und nach Angaben des neuen Eigentümers von 2000 bis 2019 ständig weiterentwickelt und saniert.

Mit allen Mietern sprechen

Das denkmalgeschützte Ensemble besteht aus vier Wohnungen mit und 18 Gewerbeeinheiten. Die Nutzungen verteilen sich auf die beiden massiv gebauten dreigeschossigen Vorderhäuser und die jeweiligen Seitenflügel. So soll es auch in Zukunft bleiben.

Die Käuferin habe das Gesamtensemble in einem guten technischen Zustand vorgefunden, berichtet Susanne Olbrich für die Geschäftsführung. Sie fügt hinzu: „Wir werden nach der Übernahme mit allen Mietern sprechen, ob gegebenenfalls Bedarf an Sanierungen besteht, und versuchen, diese zeitnah umzusetzen.“

Attraktivität des Berliner Umlands

Stephan Sandhack, der das Transaktionsgeschäft der Richert Group leitet, wird mit den Worten zitiert: „Wir haben festgestellt, dass die Attraktivität des Berliner Umlands weiterhin stark zunimmt. Und nicht erst seit der Pandemie. Daher freuen wir uns, hiermit in bester Innenstadtlage der Stadt Brandenburg ein weiteres zeitgemäßes Multi-Tenant-Gewerbeobjekt mit einer hervorragenden Risiko-Rendite-Struktur für unsere Unternehmensgruppe erworben zu haben. Multi-Tenant heißt so viel wie, dass eine gut gemischte Mieterstruktur vorhanden ist.

Mit dem Erwerb der Immobilie bekräftige die Unternehmensgruppe ihren Expansionskurs, überwiegend in Mittel- und Ostdeutschland Wohn- und Gewerbeobjekte anzukaufen und weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen dabei Ärztehäuser oder Gesundheitszentren.

Lesen Sie mehr über die Geschichte der Türklitz-Passage hier.

Von Jürgen Lauterbach