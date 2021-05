Potsdam/Brandenburg/H

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass Bauland für Einfamilienhäuser in Brandenburg an der Havel begehrt und nachgefragt ist, dann wurde er an diesem Montag im Amtsgericht Potsdam erbracht.

In einer Zwangsversteigerung von knapp 3,3 Hektar Rohbauland in Klein Kreutz entbrennt ein beachtlicher Bieterwettstreit. Es geht um 35 Flurstücke Baugrundstücke an den Neuen Weinbergen in Klein Kreutz.

Die bis zur erfolgreichen Versteigerung am Montag beschlagnahmten Flurstücke befinden sich im Nordwesten des Brandenburger Ortsteils. Dort besteht seit 1993 Baurecht gemäß dem rechtsgültigen Bebauungsplan für das Wohngebiets Am Kiekeberg, der für die Flächen allgemeine Wohnbebauung vorsieht.

Die in Frage stehenden Grundstücke schließen an das in der ersten Ausbaustufe entstandene Einfamilienhaus-Wohngebiet an. Erlaubt sind Einzel- und Doppelhäuser in Massivbauweise mit zwei Vollgeschossen.

Rund 40 Menschen verfolgen die Zwangsversteigerung des Baugebiets. Zu haben ist es nur im Ganzen. Der Verkehrswert ist auf gut 665.000 Euro für alle 35 Flurstücke festgesetzt.

Zur Galerie Das Bauland Am Kiekenberg in Klein Kreutz wurde am 10. Mai 2021 im Amtsgericht Potsdam für gut zwei Millionen Euro zwangsversteigert. Zum Zuge kamen Grundstücksentwickler aus Berlin.

Das Bankhaus Löbbecke als federführender Gläubiger tut gut daran, das Mindestgebot nicht auf sieben Zehntel zu senken, was in dem Zwangsversteigerungsverfahren möglich wäre. Schon der zweite Bieter an diesem Vormittag, der Grundstücksentwickler „Helma Wohnungsbau Lehrte“, ruft 1,25 Millionen Euro als sein Gebot auf.

Zuschlag nach gut 60 Geboten

Innerhalb der nächsten halben Stunde überbieten sich die Interessenten an den Klein Kreutzer Grundstücken etwa 60 Mal. Oft in sehr kleinen Schritten. Zwei Gesellschaften bleiben bis zum Zuschlag am Ball.

Zum einen bietet die Donum Areal GmbH aus Brandenburg an der Havel, hinter der die in der Region bekannten Immobilienkaufleute Mirko Irmler, Matthias Philipp und Stefan Wajer stehen. Sie haben mit einer anderen Gesellschaft erst vor einigen Wochen gut vier Hektar Bauland „Am Flachsbruch“ in Gollwitz erworben, die sie entwickeln wollen.

Martin Morgenstern, Klaus Mayer und Martin von Chamier haben das Bauland Am Kiekegrund in Klein Kreutz am 10. Mai 2021 ersteigert. Quelle: Jürgen Lauterbach

Zum anderen ist die Morgenstern, Chamier & Mayer Grundstücksentwicklung GbR aus Berlin-Staaken am Start im Amtsgericht Potsdam.

Erst als die Zwei-Millionen-Grenze überschritten wird, steigen die Brandenburger Investoren aus. Die Berliner Konkurrenz mit Martin Morgenstern, Martin von Chamier und Klaus Mayer erhält den Zuschlag für ihr Gebot von 2,002 Millionen Euro.

„Sehr viel mehr hätten wir auch nicht mehr geboten, aber ein bisschen Spielraum hatten wir noch“, erklärt Martin von Chamier im Anschluss an das für ihn und seine Mitstreiter erfolgreiche Bietergefecht.

Die versteigerten Flurstücke Bauland schließen unmittelbar an das schon bestehende Wohngebiet Am Kiekeberg in Klein Kreutz an. Quelle: protello Ingenieurgesellschaft Berlin

Dem Sprecher der GbR zufolge wollen die im Land Brandenburg bereits aktiven Grundstücksentwickler so bald wie möglich loslegen Am Kiekeberg.

Die innere Erschließung des Baulandes ist noch nicht erfolgt. Bis auf zwei Flurstücke sind die zwischen rund 300 und 3700 Quadratmeter großen Grundstücke nicht erschlossen. Die Berliner Gesellschaft will die Grundstücke einzeln vermarkten, sodass jeder Käufer ein Eigenheim nach seinem Geschmack bauen kann.

Bauwillige Interessenten

Die ersten Kaufinteressenten übergeben ihre Unterlagen und Kontaktdaten noch im Gerichtsgebäude an Martin von Chamier. Dessen Gesellschaft ist bereits an Grundstücksgeschäften in mehreren Gemeinden in Brandenburg beteiligt, darunter Paaren im Glien und Blankenfelde.

Die Chancen, die gerade ersteigerten Grundstücke in Brandenburg an der Havel an den mann und an die Frau zu bringen, scheinen nicht schlecht. „Bauland ist gefragt“, sagt René Mahlow, Ortsvorsteher von Klein Kreutz. Er bekomme regelmäßig Anfragen von Bürgern, die bauen möchten.

Von Jürgen Lauterbach