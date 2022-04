Ziesar

Der langjährige Stadtverordnete Bernd Gobel hat nicht die Absicht sein Mandat ruhen zu lassen oder gar niederzulegen. Auf der ersten beschlussfähigen Ratssitzung in diesem Jahr nahm der Ziesaraner als fraktionsloser Abgeordneter am Versammlungstisch im Glassaal der Burg Platz – zum Unmut der SPD-Fraktion. Vorsitzender Dietmar Varchmin appellierte vergeblich an Gobel, er solle sein Ehrenamt bis zur endgültigen juristischen Aufarbeitung einer Strafsache gegen seine Person ruhen lassen. Der Fraktionschef verwies dabei auf einen Brief vom 1. Oktober 2021, wo diese Forderung gegen Gobel schon einmal erhoben wurde.

Partei und Fraktion verlassen

Er werde sich zu dieser Forderung nicht äußern, sagte Gobel in dieser Woche vor den Stadtverordneten. CDU-Fraktionschef René Mertens fühlt sich für die Personalie nicht mehr zuständig: „Bernd Gobel hat die Partei und die Fraktion verlassen. Es ist seine persönliche Entscheidung, wie er mit dem Ansinnen der SPD umgeht.“ Im vergangenen Jahr war Gobel erstinstanzlich vom Amtsgericht Brandenburg wegen absichtlicher Behinderung eines Rettungswagens zu drei Monaten Fahrverbot und 120 Tagessätzen zu je 100 Euro verurteilt worden.

Nicht mehr im WAZV Ziesar

Gegen das Urteil legte der Stadtverordnete juristische Schritte ein. Er sieht sich als Opfer eines Komplotts. Ob und wann der Fall in die zweite Instanz vor das Landgericht geht, ist aktuell immer noch offen. Im Zuge der juristischen Aufarbeitung war Gobel aus dem CDU-Amtsverband Ziesar ausgetreten. Damit verließ er auch die CDU-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung. Zuvor hatte der Mitgliederbeauftragte des CDU-Kreisverbandes, Martin Szymczak, Gobel aufgefordert, seine Ämter in der Stadtverordnetenversammlung ruhen zu lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit seinem Austritt entzog sich Gobel dem politischen Druck. Gobel ist auch nicht mehr Vertreter der Stadt im Wasser- und Abwasserzweckverband Ziesar. Als seinen Nachrücker wählten die Stadtverordneten am Dienstag René Mertens.

Von Frank Bürstenbinder