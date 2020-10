Brandenburg/H

Patrick Schwenk, 41 Jahre alt, ist Schädlingsbekämpfer in Brandenburg. Seit zwölf Jahren ist er beruflich auf Ungezieferart. Im MAZ-Interview erzählt der gelernte Zimmermann, womit er es bei seiner Arbeit zu tun hat – und warum der Job tatsächlich sein Traumberuf ist.

Herr Schwenk, ursprünglich wollte ich Sie schon im Spätsommer interviewen. Sie hatten aber keine freien Kapazitäten. Woran lag es?

Patrick Schwenk: Im Sommer ist Wespenzeit. Ich bekomme dann am Tag 30 Anrufe, weil die Menschen Wespennester entdecken.

Viele Anrufer stören sich wahrscheinlich daran, dass die Wespen ihren Esstisch umschwirren...

Das sind die meisten Anrufe. Vor allem im August, wenn die Wespen Zucker fressen. Vorher fressen sie Proteine, da bekommt man sie nicht mit, weil sie nur Insekten fangen. Dann – zur Pflaumenzeit – haben sie ihre Arbeit getan und schlemmern nur noch zuckerhaltige Sachen und stören. Aber nicht bei allen 30 Anrufen muss ich aktiv werden. Ich frage zunächst am Telefon ab, wo das Nest hängt, um zu schauen, ob es eine Gefahr darstellt. Denn es braucht schon einen wichtigen Grund, um die Insekten abzutöten. Und wir sind ja nicht nur da, um zu töten. Ich arbeite mit der unteren Naturschutzbehörde zusammen und halte den Artenschutz ein. Das macht einen guten Schädlingsbekämpfer aus. Daher siedel ich Nester auch um. Hornissennester sind eine Spezialität von mir, das machen nicht viele.

Wie siedelt man denn ein Hornissennest um?

Es gibt eine Umsiedlungskiste mit Löchern an den Seiten. An ein Loch kommt der Staubsaugeranschluss mit Sieb, auf der anderen Seite ein Schlauch, mit dem ich an das Nest gehe. Damit sauge ich die Arbeiter ein, die in der Kiste landen – 100 bis 150 Tiere. Maximal eine Stunde lang, weil es sonst zuviel Stress für die Tiere ist. Dann sitzt oben noch eine zweite Kiste drauf, in die das Nest eingebaut wird. Wenn die Schläuche abgezogen werden, sind die Hornissen frei und fliegen da rein. So transportiere ich das Nest an einen anderen Ort.

Sind Sie oft damit konfrontiert, dass die Menschen zwar merken, dass sie einen Schädling im Haus haben, aber nicht wissen, welchen und wo er herkommt?

Ja, ganz häufig bei der Bettwanze. Die bekämpfe ich am liebsten. Bettwanzenbefall hat viel mit Detektivarbeit zu tun, weil man suchen muss, wo die Biester stecken: im Bettkasten, hinter den Scheuerleisten, Steckdosen. Sie sind nachtaktive Tiere. Wenn man schläft, kommen sie raus und saugen Blut für die Fortpflanzung. Es macht viele Leute fertig, dass sie nicht wissen, woher und von welchem Insekt die Stiche kommen. Da muss ich die Leute beruhigen. Wir sind deswegen Experten in Spurensuche, Detektivarbeit, Aufklärer und Psychologen.

Gibt es Schädlingsarten, die generell zugenommen haben?

Der Eichenprozessionsspinner war sehr aktiv in Brandenburg und jetzt haben wir vermehrt Schabenbefall. Die haben schon einen Ekelfaktor für viele, weil sie die Insekten nicht kennen. Eine Fliege ist für uns eher normal, obwohl die auch nicht schön ist als Schädling. Sie setzen sich vielleicht erst auf Kot und dann auf Lebensmitteln ab und können so Krankheiten übertragen.

Was würden Sie persönlich denn am wenigsten im Haus haben wollen?

Mit Bettwanzen könnte ich nicht leben. Oder mit Ratten in der Wohnung. Ratten nehmen auch sehr zu durch die milden Winter und trockenen Verhältnisse. Sie werden älter und größer.

Sind Ratten vor allem ein Thema von Gewerbekunden?

Nein, das kann man nicht sagen. Ich betreue zwar Restaurants, Küchen, Unternehmen oder Krankenhäuser, die monatlich auf Schädlingsbefall kontrolliert werden müssen, um früh zu reagieren. Aber auch Privatkunden haben Ratten im Keller, vor allem bei Altbauten. Die kommen durch die Kanalisation, finden Schlupflöcher in alten Rohren. Der Befall kann jeden treffen. Das hat nichts mit Sauberkeit oder Ordnung zu tun. Wenn irgendwo eine Schwachstelle ist, findet die Ratte das Loch.

Wie genau bekämpfen Sie denn die Tiere?

Es gibt Schädlinge, da können wir keine Kompromisse machen. Ratten müssen schnellstmöglich abgetötet werden. Die sind Krankheitsüberträger und anzeigenpflichtig. Es gibt aber auch Methoden, ohne Gift zu arbeiten, wie die Lebend- oder Schlagfalle. Das macht man in Wohnbereichen, wo man vielleicht schlecht an die Kadaver kommt. Ich arbeite gern mit meinem Dampfgerät mit 180 Grad, das ich etwa bei der Bettwanzenbekämpfung einsetze. Da sucht man das Nest und muss schön in alle Ritzen dampfen. So tötet man auch die Eier. Das geht einfacher mit dem Dampf, als mit dem Insektizid. Weil keine Chemikalie drin ist, muss man sich nicht groß schützen. Es ist ein tolles Arbeiten.

Bei manchen Aufträgen muss Patrick Schwenk einen Schutzanzug tragen. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie sieht es denn so generell mit dem Schutz aus?

Wenn ich höre, es ist eine Flohwohnung, da habe ich einen Schutzanzug an, damit ich die nicht raus schleppe. Und man sieht auf dem weißen Anzug schön, wie sie einen anspringen. Wenn wir nebeln und sprühen, schützen wir die Atemwege mit einer Maske.

Hat Sie denn schon einmal etwas gebissen oder gestochen?

Gestochen wurde ich schon oft von Wespen oder Hornissen. Das Schlimmste waren mal acht Hornissenstiche bei einer Umsiedlung. Da habe ich einen Krankenwagen gerufen, weil ich nicht wusste, was passiert.

Es ist also nicht ungefährlich und vielen Menschen würde vor allem ein Schauer bei den Tieren über den Rücken laufen, die Sie jagen. Was ekelt Sie?

Was nicht so mein Ding ist, sind Leichenwohnungen. Da wird man gerufen, wenn jemand schon vier bis fünf Wochen tot in der Wohnung lag. Wir müssen dann desinfizieren. Tiere sehe ich dann nicht mehr viel, höchstens Fliegen am Fenster. Aber den Geruch kriegt man nicht mehr aus der Nase. Und das Bild, das man im Kopf hat. Man sieht, wer da gelebt hat. Sonst ekelt mich aber kaum etwas, was mit dem Job zu tun hat. Auch nicht, wenn mir im Keller Dutzende Ratten über die Füße laufen. Deswegen würden viele den Beruf nicht machen. Mir macht er Spaß, weil er so vielfältig ist und man viel mit Menschen zu tun hat.

Von Antje Preuschoff