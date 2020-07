Wollin

Der Fahrer eines polnischen Reisebusses hat am Dienstagvormittag an der Autobahn 2 einen betrunkenen Passagier an die Luft gesetzt. Der alkoholisierte Fahrgast war aggressiv und hatte Mitreisende belästigt. Er musste mit Sack und Pack den Bus auf dem Parkplatz bei Wollin verlassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Polizeistreife bringt Randalierer in Gewahrsam

Der Fahrer hatte demnach die Beamten vorher angerufen und ihnen mitgeteilt, dass er den Betrunkenen nicht weiter mitnehmen könne. Das war gegen 10 Uhr. Eine Streife aus Brandenburg an der Havel machte sich auf den Weg und bat den 42-Jährigen in das Auto. Doch der hatte offenbar anderes im Sinn.

Betrunkener schlägt und verletzt Polizisten

„Beim Einsteigen in den Streifenwagen dann schlug und trat er plötzlich um sich und verletzte dabei einen 57-jährigen Polizeibeamten leicht“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Er musste später von Rettungskräften ambulant versorgt werden, blieb aber weiter dienstfähig.“

Mit Handschellen gefesselt

Die Beamten legten dem Mann aus Polen Handschellen an und brachten ihn samt seiner Koffer ins Gewahrsam in der Magdeburger Straße. Nachdem er wieder nüchtern war, durfte er die Zelle verlassen, teilt Bergholz weiter mit.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen den Randalierer. „Wegen des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte“, so Bergholz.

