Brandenburg an der Havel

Nun gibt es auch in Brandenburg an der Havel den ersten bestätigten Corona-Infizierten. Wie Verwaltungssprecher Jan Penkawa am Sonntagabend sagte, handelt es sich um einen Mann, der am Samstag aus Tirol ( Österreich) zurückgekehrt war und sich mit Krankheitssymptomen gemeldet hatte.

Der bei ihm durchgeführte Corona-Test verlief demnach positiv. Der Erkrankte steht unter Quarantäne und hatte dem Vernehmen nach seit seiner Rückkehr keine Kontakte mehr zu anderen Menschen in der Havelstadt.

Von Philip Rißling