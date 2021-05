Bestürzung im Bertolt-Brecht-Gymnasium nach dem Tod einer Schülerin

Brandenburg/H

Die Polizei hält sich aus guten Gründen mit Informationen zurück, wenn ein Jugendlicher unter nicht bekannten Umständen stirbt. Im Falle einer Brandenburger Gymnasiastin kann die Polizeidirektion Brandenburg-West aber aktuell gar keine Auskunft geben. Der Tod der Neuntklässlerin ist Brandenburgs Polizei nicht bekannt, insofern hat sie auch kein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Gleichwohl ist die traurige Nachricht im Bertolt-Brecht-Gymnasium seit diesem Freitag bekannt, vor allem bei den Jugendlichen der gleichen Jahrgangsstufe. Schüler tauschen sich in ihren sozialen Netzwerken und Chatgruppen auch schon darüber aus.

Keine Verbindung zur Schule

Janina Kolkmann warnt vor Spekulationen. „Die Umstände zum Ableben der Schülerin der Jahrgangsstufe 9 der Bertolt-Brecht-Gymnasiums Brandenburg an der Havel sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollumfänglich bekannt bzw. geklärt“, teilt die Leiterin des Staatlichen Schulamtes in Brandenburg an der Havel auf Anfrage mit.

Nach jetzigem Kenntnisstand habe der Vorfall keine Verbindung zum schulischen Kontext. Gleichwohl haben die Aufarbeitung und die Trauerbegleitung an der Schule begonnen.

Anja Wustmann, stellvertretende Direktorin des Gymnasiums, berichtet, dass alle an der Schule sehr betroffen sind und die Schulgemeinschaft versucht, einen Weg zu finden, damit umzugehen.

Kontakt zu den Eltern

Mit den Eltern des Mädchens stehe das Gymnasium in engem Kontakt, sie bitten um äußerste Zurückhaltung. Vor allem in der Klasse der verstorbenen Schülerin leisten die Lehrer seit der Todesnachricht Beistand und zeigen Wege auf, mit der Trauer umzugehen. Die Lehrer bitten ihre Schüler außerdem darum, sich in ihren Chatrooms bei diesem Thema zurückzuhalten.

Erst seit dieser Woche sind die Neuntklässler nach der coronabedingten Pause zurück in ihrer Schule. „Transparenz ist wichtig“, sagt die stellvertretende Schulleiterin. Aber eine so ernste Situation müsse gerade in dieser Altersgruppe der 14- bis 15-Jährigen mit sehr großer Vorsicht und mit Feingefühl behandelt werden. Die Schule werde respektieren, was die hinterbliebene Familie wünscht.

Eltern und Schüler werden informiert

Gleichwohl muss das Bertolt-Brecht-Gymnasium sicherstellen, dass die Eltern der Klasse sowie die Schülerinnen und Schüler über diesen Sachverhalt informiert werden. Die Schule ist zurzeit dabei, das umzusetzen, teilt Janina Kolkmann mit. Eine Information für die gesamte Schule werde folgen.

Am kommenden Montag, 10. Mai, wird die Schulpsychologin an der Schule im Stadtteil Nord sein und die Unterstützung vor Ort begleiten, kündigt die Schulamtsleiterin an. Wie die Begleitung im Detail erfolgt, entscheiden die Schülerinnen und Schüler der Klasse im Gespräch mit der Klassenlehrkraft und der Schulpsychologin.

Trauerrituale

Grundsätzlich gibt es, so Janina Kolkmann, eine festgelegte Vorgehensweise zum Umgang mit derartigen Situationen, die nach den „Notfallplänen für die Schulen im Land Brandenburg“ festgelegt ist.

In allen Trauerfällen ermöglichen die betreffenden Schulen sogenannte Trauerrituale – dazu gehören Trauerraum, Kondolenzbuch sowie die Möglichkeit, Blumen und weitere Dinge abzulegen. Eine Trauerfeier sei in Pandemiezeiten allerdings schwer umsetzbar.

Von Jürgen Lauterbach