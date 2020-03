Besuche im Brandenburger Tierheim wegen Corona-Krise nicht mehr möglich

Brandenburg/H

Das Coronavirus beherrscht den Alltag der Menschen. Das betrifft in vielen Haushalten nicht nur das Zusammenleben mit Menschen, sondern auch das Leben mit Hund oder Katz. Viele Tierbesitzer treibt die Frage um, ob ihre Vierbeiner durch den Virus gefährdet sind oder gegebenenfalls auch die Besitzer anstecken könnten. Diese Fragen erreichen Brandenburger Tierarztpraxen täglich. Auf Forschungsergebnisse können die Ärzte sich in ihre Antworten jedoch nur wenig berufen.

Auf der Internetseite des Deutschen Tierschutzbundes wird aber vorerst Entwarnung gegeben: „Aktuell sind keine Fälle bekannt, in denen Hunde oder Katzen an SARS-CoV-2 erkrankt sind“, heißt es dort. „Zudem geht die Wissenschaft bislang davon aus, dass Hunde und Katzen das Virus nicht auf Menschen übertragen können. Auch das dafür zuständige Friedrich-Löffler-Institut (FLI) empfiehlt derzeit keine strikte Trennung oder Quarantäne.“

Enges Kuscheln vermeiden

Wer selbst infiziert sei, sollte den engen Kontakt mit dem Haustier sicherheitshalber vermeiden. Das betreffe vorrangig Kontakte zu Nase und Mund, enges Kuscheln oder das Teilen von Essen. „Zusätzlich ist es nach wie vor ratsam, sich nach jedem Kontakt zu Deinem Tier gründlich die Hände zu waschen“, empfiehlt der Tierschutzbund. Außerdem sei es vernünftig, im Falle einer möglichen Erkrankung andere zu bitten, das Gassigehen zu übernehmen.

Vom drastischen Schritt, Hund oder Katze vorsorglich im Tierheim abzugeben, raten die Experten ab. „Auch die Tierheime sind derzeit in einer Ausnahmesituation, weshalb jede Tierabgabe, die nicht unbedingt nötig ist, vermieden werden sollte“, heißt es dazu.

Ausreichend Vorräte im Tierheim

Die Brandenburger Einrichtung in der Caasmannstraße ist bereits seit einer Woche für Besucher dicht. „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter hat neben dem Wohl unserer Tiere für uns oberste Priorität, deshalb sind Besuche von extern in der derzeitigen Situation bis auf Weiteres nicht möglich“, sagt Anja Linckus vom Vorstand des Brandenburger Tierschutzvereines. Das bedeutet nicht nur, dass die Vermittlung eingestellt ist, sondern auch die Gassibesuche von Ehrenamtlichen entfallen.

Dennoch werden die Tiere angemessen betreut. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Versorgung vollumfänglich gewährleistet“, beruhigt Linckus. „Für die kommenden Wochen haben wir uns mit allem Notwendigen für die Tierversorgung ausreichend bevorratet.“

Dass aus Angst vor Ansteckung vermehrt die geliebten Vierbeiner abgegeben werden, haben die Brandenburger nicht festgestellt. „Ein erhöhtes Tieraufkommen ist bisher glücklicherweise nicht zu verzeichnen“, sagt Linckus.

Auf dem Laufenden bleiben

Von Antje Preuschoff