Betreiber für Wochenmarkt gesucht

Brandenburg/H

Die Kommune sucht einen neuen Betreiber für den Wochenmarkt auf dem Katharinenkirchplatz, weil die bisherige Konzession zum Jahresende ausläuft. Das sollte ihr aus mehreren Gründen nicht schwerfallen: „Der Wochenmarkt hat sich zufriedenstellend entwickelt und von der Corona-Krise profitiert“, schreibt Fachgruppenleiter Fred Ostermann in der Beschlussvorlage, über die der Hauptausschuss am 17. Mai entscheidet.

Kaum Vorgaben im Vertrag

Es gibt auch kaum noch enge Vorgaben im Entwurf zum Konzessionsvertrag. „Von Montag bis Freitag sind mindestens zwei Wochenmärkte in der Zeit von 8 bis 15 Uhr durchzuführen. An einem dieser Tage kann der Markt auch bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Sonnabend kann ein Wochenmarkt von 8 bis 14 Uhr durchgeführt werden.“

Bislang waren per Marktfestsetzung Handelstage am Dienstag, Donnerstag und Freitag vorgesehen. Lediglich der Sonnabend habe sich als wenig nachgefragt erwiesen.

Wildwuchs eindämmen

Die Kommune will nun auch den Wildwuchs eindämmen, der sich in den vergangenen Monaten etabliert hat. Künftig sei der Wochenmarkt strikt auf die etwa 600 Quadratmeter große Fläche auf dem Katharinenkirchplatz beschränkt. Auf dem Molkenmarkt wird es aus verschiedenen Gründen künftig keine Verkaufswagen oder -stände mehr geben: Es gebe dort ohnehin nur Imbissangebote, die in Konkurrenz zu stationären Angeboten in gemieteten Ladenobjekten stehen.

Wege versperrt

Wegen des beengten Raums werden durch die Wagen Wegeverbindungen blockiert, die Attraktivität des Standorts werde als negativ wahrgenommen, schreibt Ostermann. „Auf einem Wochenmarkt sollen auch spezielle, regionale und saisonale Produkte angeboten werden, die in der Innenstadt sonst nicht erhältlich sind und für deren Vermarktung das Anmieten eines Ladengeschäftes nicht rentabel ist.“

Frischemarkt zuerst

Und deshalb dürften die fliegenden Imbissbetreiber künftig schlechte Karten haben. Wesentliches Merkmal auf dem Katharinenkirchplatz sei der Frischemarkt mit einem entsprechenden Warenangebot von Selbsterzeugern beziehungsweise regionalen Anbietern. Darüber hinaus seien beispielsweise Töpferwaren, Korbwaren, Blumen und Kränze noch zulässig.

Mindestens 4000 Euro

Der neue Konzessionsinhaber soll mindestens 4000 Euro im Jahr zahlen, gleichmäßig verteilt über zwölf Monatsraten. Das höchste Angebot bekommt den Zuschlag. Zudem muss sich der Konzessionsnehmer um alles andere wie Reinigung, Toiletten, Wasser und Strom selbst kümmern.

Nur Nord funktioniert noch

Die Konzession soll bis Ende 2024 erteilt werden, dann läuft auch die aktuelle Konzession für den kommunalen Wochenmarkt in Nord aus. Das sind die beiden einzigen funktionierenden Wochenmärkte in der Stadt, nachdem die Versuche in Hohenstücken und auf dem Nicolaiplatz bislang glücklos endeten. Ab 2025 könnte die Kommune wieder Konzessionen für beide Märkte – auch zusammen – anbieten.

Von André Wirsing