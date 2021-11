Betrug: Der „Für alle Laden“ in Brandenburg muss schließen

Brandenburg/H

Hilfe für Jeden wollte Mirko Mieland bieten, doch sein Lebenstraum, der „Für alle Laden“, ist Geschichte. Der Brandenburger hat Spendengeld veruntreut, wohnte illegal im Laden und ließ Kursteilnehmer mehrmals im Stich. Jetzt hat Vermieter André Schossau die Reißleine gezogen, obwohl ihm das soziale Projekt am Herzen lag.

Vermieter beendet Vertrag

„Seit dem Frühjahr kam die Miete immer sehr schleppend. Am Anfang hat uns das Konzept noch überzeugt, es sah gut und vielfältig aus. Doch in den letzten zwei Monaten kam überhaupt nichts mehr an neuen Projekten. Herr Mieland hat das Objekt auch genutzt, um darin zu wohnen. Das ist nicht legal. So kann es nicht weitergehen, wir müssen handeln, beenden deshalb den Mietvertrag und zwar sofort“, sagt er der MAZ.

André Schossau hat den 78 Quadratmeter großen Laden in bester City-Lage für 200 Euro an Mieland vermietet, aber nur, weil ihm soziale Projekte wichtig sind. Besucher von Kursen hatten mehrmals vorm Laden auf Mieland gewartet, doch der kam nicht zu allen Veranstaltungen.

Kritik von Begleitern

Mehrere Begleiter kritisieren Mielands Verhalten. „Er kann Luftschlösser bauen, doch ihm fehlen klare Konzepte, dabei hat der Laden so viel Potenzial und eine echte Chance verdient. Mirko braucht eine Auszeit und Hilfe, doch das hat er bisher nicht erkannt. Er lebt im Laden, wir kamen nicht mal mehr mit unseren Schlüsseln hinein. Ich habe Wochen gebraucht, um etwas abzuholen und 20 mal gefragt. Er lebte in seiner eigenen Blase und merkt nichts mehr, vieles hat er nur durch seine Ex-Partnerin geschafft“, sagt Weggefährte Robert M. (Name geändert).

Start im August 2020

Das soziale Projekt startete im August 2020, Ehrenamtler träumten damals von einer besseren Welt, die in der Jacobstraße 9 beginnt. Sie planten Streetwork-Angebote für Kinder und Jugendliche, Malaktionen, Workshops und hörten bei Problemen zu.

Nancy Petsch, ihr Sohn Lenny, Janett Girbinger, Mirko Mieland und Michael Haase (von links) starteten im August 2020 den „Für alle Laden“. Quelle: André Großmann/Archiv

Bei der Eröffnung des Ladens sagte Mieland: „Alle Menschen sind gleich und gemeinsam erreichen wir mehr, als jeder für sich. Deshalb bieten wir ihnen etwas Neues. Hier erleben Besucher jeden Alters verschiedene Veranstaltungen, damit alle am kulturellen Leben teilhaben“. Doch weil den Worten kaum noch Taten folgten, schließt der Laden Ende November.

Suche nach Aufmerksamkeit

Mirko Mieland wollte für seinen Laden in Brandenburg an der Havel immer mehr Aufmerksamkeit. Deshalb gab er Geld aus und kaufte für 99 Euro beim Portal „Shoutout“ eine Videobotschaft von Rainer Calmund. Der ehemalige Fußballmanager nahm einen Clip auf und lobte dort das Projekt.

„Ja, mein lieber Mirko zunächst mal möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen, dass du gerade oben in Brandenburg an Menschen denkst, die gar kein Geld haben oder wenig Geld haben und dass du so eine Aktion gestartet hast“, sagt er im Video.

Mirko Mieland und Janett Girbinger waren die Planer im „Für alle Laden“. Quelle: André Großmann

Mieland war zufrieden und postete daraufhin das Video in den sozialen Netzwerken. Doch Calmund war nie vor Ort, der Brandenburger schmückte sich also mit gekauftem Lob.

Immer mehr Probleme

Mieland und sein Team hatten viele Pläne. Sie wollten eine soziale Anlaufstelle für Jung und Alt schaffen, die Jahrzehnte überdauert. Auch wenn der Laden selten geöffnet war, starteten Helfer Wunschzettelaktionen, verschenkten Süßigkeiten und räumten in verschiedenen Brandenburger Stadtteilen auf. Im Spätherbst sollten Spieleabende für ältere Menschen beginnen.

Doch die Probleme wuchsen, immer mehr Unterstützer zogen sich zurück, weil sie mit Mielands Arbeit nicht mehr zufrieden waren. Die Sanierung hakte, für den oberen Raum brauchte das Team über ein Jahr für die Fertigstellung.

Vorwurf der Spendenveruntreuung

Spendengeld wurde nicht für die versprochenen Leistungen investiert. Screenshots von unzufriedenden Sponsoren liegen der MAZ vor. „Der Laden finanziert sich durch Spenden. Fallen sie weg, ist zu. Irgendwann ist es auch Veruntreuung von Spenden, wenn er in einfach in die Box greift und das sollte ihm bewusst sein“, sagt Robert M.

Mirko Mieland sagt auf MAZ-Nachfrage nichts zu den Vorwürfen. Er schreibt, dass er neue Räumlichkeiten für sein Projekt sucht und sich anschießend meldet. Er geht nicht ans Telefon und reagiert nur per WhatsApp mit dem Hinweis auf neue Pläne.

Ein neuer Verein soll den Laden übernehmen

Doch für den Laden soll es das nicht gewesen sein. Vermieter André Schossau hat schon Kontakt zu einem gemeinnützigen Verein in der Stadt aufgenommen. „Hier in der Jacobstraße sollen weiter soziale Projekte ihren Platz haben“, sagt er. Sobald er einen unterschriebenen Mietvertrag habe, würden er und der Verein gemeinsam bekanntgeben, wer dort in Zukunft agiert. Nur soviel verrät Schossau: „Es könnte ein bekanntes Gesicht sein, dass schon vielen Menschen in der Stadt geholfen hat.“

Von André Großmann