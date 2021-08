Betrug und Sachbeschädigung: Kriminalpolizei ermittelt gegen angebliche Dachdecker in Reckahn

Reckahn

Sie hatten weder einen Auftrag noch die Erlaubnis der Hauseigentümer und machten sich dennoch an die Arbeit. Vier mutmaßliche Betrüger haben am Montag in Reckahn versucht, zwei Senioren bei einem Haustürgeschäft vermutlich über den Tisch zu ziehen. Die aus Rumänien stammenden Männer gaben sich als Handwerker aus und wollten den beiden älteren Leuten ein Dach neu eindecken. Dabei legten sie ungefragt los und zerstörten vorhandene Ziegel. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Tat ereignete sich demnach am Montagnachmittag. Die Anzeige bei der Inspektion ging um 14.40 Uhr ein. „Nach derzeitigen Erkenntnissen klingelte ein 31-jähriger Mann an der Haustür eines Einfamilienhauses und unterbreitete den beiden Bewohnern ein Angebot zur Dacheindeckung eines Nebengelasses“, berichtet Polizeisprecherin Ariane Attrodt von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Die beiden Senioren hätten dem angeblichen Dachdecker gesagt, sich bei Bedarf bei ihm zu melden. Mehr nicht.

Männer beschädigen mehrere Dachziegel

„Während des Gesprächs mit dem Mann begannen jedoch bereits weitere Personen damit, das Dach abzudecken“, schildert die Polizistin den Tathergang. „Dabei wurden mehrere Dachziegel beschädigt.“

Die Hausbewohner hätten die Arbeiter mehrmals aufgefordert, aufzuhören, doch erst die herbeigeeilte Polizei habe dem ungewollten Treiben ein Ende bereiten können. „Auf Grund der Witterung kümmerten sich die Arbeiter anschließend noch um das Schließen des Daches“, erläutert Ariane Attrodt.

Die Polizisten nahmen am Tatort die Personalien der vier Rumänen auf. Die Männer im Alter zwischen 31 und 51 Jahren erhielten Strafanzeigen. Gegen sie ermittle jetzt die Kripo in Brandenburg an der Havel „wegen Betrugs in Verbindung mit Sachbeschädigung“, so die Sprecherin.

Polizei in Brandenburg an der Havel warnt vor Haustürgeschäften

Gleichzeitig warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor Haustürgeschäften aller Art. Angebliche Handwerker und Gärtner wollten auf Kosten gutgläubiger Kunden nur schnelles Geld verdienen. „Mit Flyern im Briefkasten oder Anzeigen in der Zeitung werben nicht nur seriöse Firmen für ihre Dienste. Auch unseriöse oder gar betrügerische Geschäftemacher versuchen so, Kunden zu gewinnen“, erklärt die Polizeisprecherin. „Nicht selten klingeln sie dabei direkt an der Haustür und bieten ihre Dienste an.“

Im Zweifelsfall 110 anrufen

Mit satten Rabatten, die oft auch zeitlich begrenzt sind oder auch einer „jetzt oder nie“-Taktik, versuchten die Täter, Druck aufzubauen, ihre Opfer zu überrumpeln und so schnelle Verträge zu erzwingen. „Die Polizei rät deshalb, ein gesundes Maß an Skepsis und Zurückhaltung zu haben und sich grundsätzlich vor jeder Vertragsunterzeichnung umfassend zu informieren.“

Im Zweifelsfalle sollten die Menschen die Polizei unter der Nummer 110 verständigen.

Von hms