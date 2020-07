Betrunken Unfall gebaut

Brandenburg/H

Durch einen Bürgerhinweis wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht eine Verkehrsunfallflucht bekannt. Die Zeugen meldeten eine Pkw Mini mit Brandenburger Kennzeichen, welcher in Schlangenlinien die Klingenbergstraße in Richtung Zentrumsring befuhr und in ein geparktes Auto gefahren sei. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Ort. Aufgrund der guten Angaben der Zeugen konnten die Beamten das Tatfahrzeug mit passenden Unfallspuren an der Halteranschrift feststellen. Die Motorhaube war noch warm.

Als die Beamten dem Beschuldigten dann gegenüberstanden, konnten diese in der Atemluft von ihm Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Es wurde eine Blutprobe bei dem Beschuldigten entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt.

Von André Wirsing