Schopsdorf/Brandenburg/H

In der Nacht zum Mittwoch ereignete sich gegen 0.40 Uhr in der Ortslage Schopsdorf (Ortsteil von Genthin) ein Verkehrsunfall. Polizisten konnten in der Schopsdorfer Dorfstraße einen Ford-Pkw feststellen, welcher in eine Bushaltestelle gefahren war. Das Fahrzeug war stark beschädigt und die Airbags waren ausgelöst. Die Bushaltestelle war ebenfalls stark beschädigt.

Hubschrauber musste abdrehen

Ein Fahrzeugführer konnte vor Ort nicht gefunden werden. In und außerhalb des Fahrzeugs wurde eine größere Menge Blut festgestellt. Die Beamten gingen davon aus, dass der Fahrer schwer verletzt war. Aus diesem Grund wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, welcher aber aufgrund der schlechten Wetterlage den Anflug abbrechen musste.

Hinweis aus dem Klinikum

Die Polizei suchte daraufhin die Adresse des Kfz-Halters in Ziesar auf. Es war jedoch keine Person vor Ort, nur Blutspuren vor und im Haus. Das Klinikum der Stadt Brandenburg meldete kurze Zeit später eine verletzte Person. Diese wurde im Klinikum durch Beamte der Landespolizei Brandenburg angetroffen und als der Halter des Fahrzeugs identifiziert. Ein Test ergab, dass der Verletzte unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurden Blutentnahmen veranlasst. Er wurde ärztlich behandelt und konnte danach das Krankenhaus verlassen. Der Mann hatte sich einen Finger bei dem Unfall gebrochen und mehrere blutende Wunden zugezogen.

Mehrere Strafverfahren

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ermittlungen ergaben, dass der verletzte Fahrzeugführer durch eine andere Person in das Klinikum Brandenburg gefahren wurde. Gegen diese Person wurde ein Strafverfahren wegen Beihilfe zur Unfallflucht eingeleitet, teilt Christian Sewina vom Polizeirevier Jerichower Land mit.

Von MAZ