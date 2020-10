Betrunken auf dem Rad durch Hohenstücken: Radler in Brandenburg an der Havel pustet 1,87 Promille

Brandenburg/H

Dieser Radler musste zu Fuß weiter gehen: Sturzbetrunken war ein 55 Jahre alter Mann am Mittwochabend in Brandenburg an der Havel mit seinem Drahtesel unterwegs. Polizisten fanden seinen Fahrstil irgendwie verdächtig und kontrollierten ihn kurz nach 20 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Allee. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Radler muss Blutprobe abgeben

Die Beamten rochen demnach bei der Kontrolle die Alkoholfahne des Radfahrers und ließen ihn pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. „Folglich musste der 55- jährige Radler eine Blutprobe abgeben und seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen“, berichtet Polizeioberkommissarin Cornelia Hahn vom Führungsdienst der Inspektion in Brandenburg an der Havel. Das Ergebnis steht noch aus.

Von MAZ