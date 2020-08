Brandenburg/H

Alle Achtung: Mit 3,13 Promille Atemalkohol hielt sich in der Nacht zum Sonntag eine 40 Jahre alte Frau auf ihrem Fahrrad. Doch in der Wilhelmsdorfer Straße war Schluss. Polizisten war aufgefallen, dass mit der Brandenburgerin etwas nicht stimmte. Nach dem Pusten folgte für die Betrunkene eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt – Anzeige folgt. Auch einige Kraftfahrer haben es am Hitze-Wochenende nicht so genau genommen mit dem Alkohol. In der Brielower Landstraße hatte ein VW-Fahrer mehr getrunken als erlaubt. In der Neuendorfer Straße durfte ein Seat-Fahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Von Frank Bürstenbinder