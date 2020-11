Betrunken durch Brandenburg an der Havel gekurvt

Brandenburg/H

Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am Sonntagabend, dass ein Hyundai in Schlangenlinien durch die Magdeburger Landstraße in Brandenburg an der Havel fuhr. Der Fahrer habe bereits eine rote Ampel überfahren und einmal die Vorfahrt missachtet.

Die Polizei entdeckte kurz darauf einen parkenden Hyundai. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnten die Beamten den Fahrer rasch ermitteln. Bei der Kontrolle rochen die Beamten eine heftige Fahne des Mannes.

Einen Atemalkoholtest lehnte der 65-jährige Hyundaifahrer ab. Den Beamten legte er einen augenscheinlich falschen Führerschein vor.

Ärger im Streifenwagen

Im Streifenwagen brachte man ihn zur Wache. Im Auto schnallte sich der Mann ab, wehrte sich durch Wegschieben gegen das erneute Anlegen des Gurtes durch eine Polizistin und versuchte den Funkstreifenwagen zu verlassen.

Den Polizisten gelang es, das zu verhindern. Sie legten dem 65-Jährigen Handfesseln an. In der Wache musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Den fraglichen Führerschein wurde er auch los. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

