Pritzerbe

Ein Unfallfahrer hat am Sonntagmorgen um 6.07 Uhr die Polizei selbst darüber informiert, dass er in einer Kurve An der Marzahner Chaussee mit seinem PKW Peugeot gegen einen Baum gefahren ist. Nach seinen ersten Angaben sei er eingeschlafen.

Vor Ort war jedoch schnell ersichtlich, dass dies möglicherweise nicht die einzige Unfallursache ist, da der Fahrer mit 2,01 Promille doch vor der Fahrt erheblich dem Alkohol zugesprochen hat.

Der Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Brandenburg gebracht, wo auch eine beweissichere Blutentnahme durchgeführt wurde. Da sein PKW nicht mehr fahrfähig ist, wurde dieser zur Eigentumssicherung sichergestellt. Außerdem verblieb sein Führerschein bei den Beamten

Von MAZ