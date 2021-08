Brandenburg/H

Zeugen benachrichtigten am Donnerstagnachmittag die Polizei, weil es in Nord einen Verkehrsunfall gegeben hat. In der Straße Massowburg war ein Kleintransporter beim Durchfahren des dortigen Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen gefahren.

Der 50 Jahre alte Fahrer blieb zwar unverletzt. Doch bei ihm nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Daraufhin musste sich der Mann auf der Polizeiwache Blut abnehmen lassen.

Die Polizei stellte zudem den Führerschein des 50-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Von MAZ