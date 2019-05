Brandenburg/H

Ein 58 Jahre alter Mann ist am späten Freitagabend mit seinem Opel in die Polizeiinspektion Magdeburger Straße gekommen, um etwas abzuholen. Der Polizeibeamte am Empfang roch Alkohol beim späten Gast.

Der 58-Jährige willigte ein, dass ein Atemalkoholtest vorgenommen wird. Im Ergebnis wurde ein Wert von 0,83 Promille angezeigt. Zudem fiel auch ein Drogentest positiv aus, der Mann war also auch von Drogen berauscht.

Daraufhin musste der Brandenburger zur Blutprobe. Seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel musste er herausgeben und durfte nicht mehr weiter fahren. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Bearbeitung.

Von Jürgen Lauterbach