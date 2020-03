Betrunkene Frau schlägt Mädchen in Kirchmöser zusammen

Kirchmöser

Am späten Montagnachmittag ist einem minderjährigen Mädchen auf dessen Weg vom Bahnhof in Richtung Platz der Einheit in Kirchmöser eine offensichtlich stark betrunkene entgegengekommen.

Da dem Mädchen die Ausfallschritte und das Rumgepöbel der trunkenen 40 Jahre alten Frau auffiel, wollte es die Straßenseite wechseln und der Frau so aus dem Weg zu gehen, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Doch die 40-Jährige trat ebenfalls auf die Straße, begegnete dem Mädchen und schlug ihm unvermittelt aus unbekannten Grund mehrmals ins Gesicht.

Anwohner greift ein

Selbst als das Mädchen bereits am Boden lag, soll die Verdächtige weiter auf sie eingeschlagen haben. Erst ein aufmerksam gewordener Anwohner, der die Situation bemerkte, griff sofort ein. Er trennte die beiden und hielt die tatverdächtige Frau solange fest, bis die Polizei eintraf.

Für das Mädchen, das durch den Angriff leichte Gesichtsverletzungen erlitt, wurden Rettungskräfte hinzugerufen. Sie kümmerten sich um das Mädchen und brachten es zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

2,28 Promille Alkohol

Die Tatverdächtige war tatsächlich voll mit Alkohol. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Die Frau wurde in die Ausnüchterungszelle der Inspektion nach Brandenburg gebracht, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Von Jürgen Lauterbach