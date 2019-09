Brandenburg/H

Ein couragierter Zeuge hat am Dienstag um 19 Uhr am Rewe-Markt am Veilchenweg in Brandenburg eine sturzbetrunkene Autofahrerin an der Weiterfahrt gehindert. Die Fahrerin, die sich später bei einem Atemalkoholtest auf 3,21 Promille pustete, wollte nach ihrem Einkauf ihre Fahrt mit dem Auto fortsetzen. Der Zeuge hatte die Frau jedoch schon bei ihrer Ankunft beobachtet und schritt nun ein. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Folge die 48-jährige Betrunkene eine weitere Zeugin schlug.

Herbeigerufene Polizisten mussten der Wütenden Handfesseln anlegen, weil sich die Frau weiterhin körperlich zu Wehr setzte. Im Klinikum wurde der Randalierenden eine Blutprobe abgenommen. Die Polizei stellte den Führerschein sicher.

Gegen die Brandenburgerin läuft nun ein Verfahren wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr.

