Stark betrunken waren drei Radfahrer in der Brandenburger Innenstadt, die nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen müssen. Polizisten hatten die Männer unabhängig voneinander bei nächtlichen Kontrollen am Wochenende im Stadtgebiet erwischt.

In der Gerostraße ergab der Atemalkoholtest bei einem 35-Jährigen einen Wert von 1,69 Promille. Ein 25-Jähriger schaffte am Grillendamm einen Wert von 1,8 Promille und ein 26-jähriger Radfahrer pustete sich in der Hauptstraße auf 2,11 Promille.

Für alle drei Männer ordnete die Polizei zudem Blutproben an. Die Weiterfahrt wurde ihnen jeweils untersagt. Demnächst flattern den Trunkenheitsradlern dann die Anzeigen ins Haus.

