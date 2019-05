Brandenburg/H

Die Polizei hat am Donnerstag in Brandenburg einen Randalierer gefasst. Der 34 Jahre alte Mann hatte gegen 19.45 Uhr in der Karl-Marx-Straße auf einen Ford eingeprügelt. Eine Zeugin alarmierte die Polizei.

Zunächst schlug der Brandenburger auf die Frontscheibe ein und anschließend gegen die linke Fahrzeugseite. Beamte entdeckten den Mann noch in der Nähe des Fahrzeugs. Der Täter stritt die Sachbeschädigung ab. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,91 Promille. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren.

Von MAZonline