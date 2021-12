Brandenburg/H

Der 23 Jahre alte polnische Fahrer eines Kleintransporters fuhr am Donnerstag gegen 17.20 Uhr an der Anschlussstelle Wollin als Geisterfahrer auf die Autobahn in Richtung Berlin auf.

Nach etwa zwei Kilometern konnte ein entgegenkommender Autofahrer aus Berlin einen Zusammenstoß mit dem Transporter nur noch dadurch verhindern, dass er seinen Wagen nach links in die Mittelschutzplanke lenkte, damit kollidierte und zurück nach rechts in den Grünstreifen schleuderte. Verletzt blieb das Unfallopfer schließlich am Wildschutzzaun stehen.

Der Transporter fuhr einfach weiter und verließ die Autobahn an der nächsten Abfahrt. Einsatzkräfte des Polizeireviers Brandenburg stellten den Fahrer auf der Landstraße in Grebs. Nur durch glückliche Umstände, so die Polizei an diesem Sonntag, kam es nicht zu weiteren Verkehrsunfällen.

Zu betrunken für einen Alkoholtest

In Grebs kam heraus, dass der Fahrer so stark betrunken war, dass nicht einmal ein Alkoholtest vorgenommen werden konnte.

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und ordnete eine Blutprobe an. Gegen den polnischen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Nach seiner Ausnüchterung und Vernehmung durfte der Mann die Ausnüchterungszelle verlassen.

Von Jürgen Lauterbach