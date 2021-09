Betrunkener Küsser aus Brandenburg an der Havel wird in Fachklinik gebracht

Brandenburg/H

Der betrunkene Brandenburger, der Jugendliche küssen wollte, ist ein weiteres Mal wegen sexueller Belästigung aufgefallen. Zwei jugendliche Frauen meldeten sich am Mittwochnachmittag bei der Bundespolizei am Brandenburger Hauptbahnhof, weil sie von dem Betrunkenen belästigt worden seien. Das war nicht der erste Vorfall. Doch dieses Mal ließ man ihn nicht wieder gehen.

Die Jugendlichen sagten der Polizei, der 35-Jährige sei ihnen hinterhergelaufen und wollte sie anzusprechen. Bundespolizisten hielten den Mann fest, bis Beamte der Brandenburger Polizei eintrafen.

Er soll eine Jugendliche an den Po gefasst haben

Während die Polizisten versuchten, den Sachverhalt zu klären, meldete sich eine weitere Jugendliche. Sie sagte, dass ihr der 35-Jährige an den Po gefasst habe. Das sei am Dienstag ebenfalls am Bahnhof geschehen. Sie konnte sich aber der Situation entziehen, in dem sie in einen Linienbus stieg und davonfuhr.

Die Polizisten durchsuchten den 35-Jährigen – und wurden fündig. Sie entdeckten zwei Flaschen Whiskey. Die Flaschen habe er nach eigenen Angaben in einem nahegelegenen Discountmarkt entwendet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie schon am Dienstag ließ ihn die Polizei pusten: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Da er außerdem bereits am Montag Schülerinnen in der Brielower Straße belästigt haben soll, zog die Polizei jetzt den sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Brandenburg hinzu. Darüber hinaus wurde verfügt, dass der Mann in eine Fachklinik eingewiesen wird.

Ein Rettungswagen brachte ihn unter Begleitung der Polizei dorthin. Zusätzlich wurden weitere Ermittlungen bezügliches des Ladendiebstahls und der sexuellen Belästigung gegen den 35-jährigen Brandenburger eingeleitet.

Von MAZ