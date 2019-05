Brandenburg/H

Polizisten haben am Dienstag um 16 Uhr am Tschirchdamm in Hohenstücken einen Ladendieb vorübergehend in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten des Mannes zu verhindern. Dieser hatte zuvor in einer Drogerie einen Diebstahl begangen. Verkäufer alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte der Täter, die Polizisten zu schlagen. Der aggrassiv auftretende Mann war sturzbetrunken. Gegen ihn läuft nun ein Verfahren wegen Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline