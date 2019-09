Brandenburg/H

Am Freitagnachmittag hat ein stark alkoholisierter Mann im Netto- Supermarkt in der Karl-Marx-Straße mehrere Waren in einen Rucksack gesteckt. Wie die Polizei an diesem Sonntag berichtet, zahlte der Mann an der Kasse nur einen Teil der eingesteckten Ware.

Als der Dieb den Supermarkt verließ, sprach das Personal ihn an. Daraufhin versuchte er zunächst, eine Mitarbeiterin zu umarmen und zu küssen, stieß sie dann aber zur Seite, um mit den nicht bezahlten Produkten zu flüchten.

Passanten halten den Dieb

Aufmerksame Passanten verfolgten den Vorfall und konnten den Mann festhalten, bis die Polizei eintraf.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Nach dem die Beamten eine Anzeige aufgenommen hatten, nahmen sie den Verdächtigen in Gewahrsam. Ermittelt wird wegen räuberischen Diebstahls.

