Brandenburg/H

Ein Lastwagenfahrer hat am Donnerstag um 22 Uhr an einer Tankstelle in der Upstallstraße in Brandenburg Passanten bepöbelt. Herbeigerufene Polizisten trafen auf einen „sehr aggressiven Berufskraftfahrer“, so eine Polizeisprecherin. Dieser hatte die ihm vorgeschriebene Ruhezeit genutzt, um sich zu betrinken. „Das hat der Mann leider nicht vertragen.“

Mittlerweile sind gegen den Lastwagenfahrer mehrere Anzeigen wegen Beleidigung und Notrufmissbrauchs eingegangen. Da der Mann aber laut Polizei keine Anstalten machte, sich hinter das Steuer und sein Fahrzeug in Bewegung zu setzen, konnte der 58-Jährige vor Ort verbleiben.

Von MAZ