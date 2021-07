Brandenburg/H

Sturzbetrunken war ein 61 Jahre alter Berufskraftfahrer am Mittwochabend mit einem Sattelzug auf der Autobahn 2 unterwegs. Der Mann pustete bei einem Atemalkoholtest auf einem Parkplatz bei Brandenburg an der Havel 2,56 Promille. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 61-Jährige sei so betrunken gewesen, dass er kaum sprechen konnte, hieß es.

Dabei hatte der Lastwagenfahrer selbst die Polizei gerufen. Er meldete sich kurz vor 22 Uhr und gab an, gerade von einem anderen Sattelzug abgedrängt worden und deswegen gegen die Leitplanke gekommen zu sein. Der Mann war in Richtung Berlin unterwegs. Er erwartete die Beamten auf dem Parkplatz.

„Kommunikation kaum möglich“

„Dort mussten die Polizisten dann feststellen, dass der Lkw-Fahrer offenbar erheblich betrunken war. Eine Kommunikation mit ihm war kaum möglich“, berichtete Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. Der Atemalkoholtest bestätigte dann mit dem Wert von 2,56 Promille den Eindruck.

Die Beamten entdeckten an dem Sattelzug erhebliche Schäden, die laut Sprecherin von einem Zusammenstoß mit der Leitplanke stammen könnten. „Der geschätzte Schaden beträgt etwa 5000 Euro“, erklärte sie. „Einen möglichen Unfallverursacher konnten die Polizisten allerdings nicht mehr feststellen“, so Wagner-Leppin.

Kripo ermittelt gegen Lastwagenfahrer

Für den betrunkenen Lastwagenfahrer endete die Tour auf dem Autobahnparkplatz. Er musste seinen Sattelzug dort stehen lassen. Die Beamten verboten dem Mann die Weiterfahrt und nahmen ihm die Zündschlüssel weg. Er musste die Polizisten zum Revier in Brandenburg an der Havel begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann an eine Angehörige übergeben“, teilte die Polizeisprecherin mit.

Doch für den 61 Jahre alten Berufskraftfahrer hat seine Trunkenheitsfahrt vermutlich erhebliche Folgen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt gegen den Mann und zum genauen Unfallhergang.

Von hms