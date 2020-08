Brandenburg/H

Er fuhr in Schlangenlinien und ohne Licht durch die Altstadt. Als Polizisten den auffälligen Radfahrer in der Nacht zum Sonntag auf der Jahrtausendbrücke stoppten, fing der Tanz an. Der 36-Jährige reagierte aggressiv und wollte keine Angaben zu seiner Person machen. Die Beamten entschlossen sich, den offensichtlich alkoholisierten Mann mit in die Wache zu nehmen. Da ging der Radfahrer zum körperlichen Widerstand über. Unter Zwang mussten ihn die Polizisten fixieren und fesseln. Erst im Gewahrsam der Polizei war der Festgesetzte bereit, sich einer Atemalkoholkontrolle zu unterziehen. Er pustete sich auf 1,96 Promille. Gegen den rabiaten Radfahrer wird nun ermittelt.

Von Frank Bürstenbinder