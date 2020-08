Brandenburg/H

Ein Radfahrer ist am Donnerstag um 22.50 Uhr so betrunken durch die Wilhelmsdorfer Straße in Brandenburg gefahren, dass er sämtliche Anhalteaufforderungen einer Polizeistreife ignorierte. Den Beamten war der 52-Jährige aufgefallen, weil er in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung fuhr. Als der Mann schließlich stoppte, fiel er fast vom Rad. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2 Promille. Die Beamten forderten den Radfahrer auf, mitzukommen zu einer Blutprobe. Daraufhin wurde der Brandenburger zunehmend ungehalten, beschimpfte die Polizisten und provozierte sie.

Die Beamten legten den Mann daraufhin zur Eigensicherung während der Fahrt in die Brandenburger Polizeiinspektion Handschellen an. Gegen den Havelstädter läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ