Brandenburg/H

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer (70) befuhr den Radweg der Wilhelmsdorfer Straße stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung Otto-Sidow-Straße kam der Radfahrer zu Fall und erlitt Kopfverletzungen.

Am Unfallort kam das Rettungswagen-Team zum Einsatz und brachte den Mann in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab 1,67 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und fertigten eine Anzeige.

Von MAZ