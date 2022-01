Betrunkener Radfahrer wird von Polizisten gestoppt – und fährt später vor ihren Augen wieder los

Brandenburg/H

Nach einer Streitigkeit zwischen zwei Männern stieg ein 28-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch in Brandenburg-Nord alkoholisiert auf sein Rad und versuchte, den Ort des Geschehens zu verlassen. Hinzugerufene Beamte stoppten ihn und führten einen Alkoholschnelltest durch. Dieser schlug an und zeigte einen Wert von 2,48 Promille. Nach erfolgter gerichtsverwertbarer Blutentnahme wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen. Kurzerhand stieg er volltrunken erneut auf sein Rad – unter den Augen der Brandenburger Beamten. Wieder wurde er zur Wache gebracht, es gab eine weitere Anzeige.

Von MAZ