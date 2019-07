Brandenburg/H

Ein 37 Jahre alter Mann hat sich am frühen Dienstagabend in Brandenburg an der Havel im volltrunkenen Zustand auf sein Fahrrad gesetzt und dann die Kontrolle über das Velo verloren.

Der Mann stürzte in der Tismarstraße in der Bahnhofsvorstadt und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei verletzte er sich schwer. Das teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Demnach wurden die Beamten kurz vor 18 Uhr von der Rettungsleitstelle benachrichtigt. Sanitäter behandelten den Verunglückten an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Ins Krankenhaus gebracht

„Dort musste er stationär aufgenommen werden“, berichtete ein Polizeisprecher. „Während der Unfallaufnahme und der ersten Befragung fiel den Beamten ein nicht unerheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft des verunfallten Radfahrers auf“, berichtete er weiter. Die Polizisten hätten dann eine Blutprobe angeordnet.

Unklar ist der Atemalkoholwert des Verunfallten. Wegen seiner schweren Verletzung konnten die Polizisten keinen Atemalkoholtest bei dem Radler durchführen.

Die Kriminalpolizei in Brandenburg an der Havel ermittelt jetzt in dem Fall.

Von hms