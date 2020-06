Kirchmöser

Ein betrunkener Randaliere hat am frühen Freitagabend in Kirchmöser Anwohner und Polizei in Atem gehalten. Die Beamten waren gegen 17.20 Uhr in den Drosselweg gerufen worden. Dort hatte ein stark angetrunkener Mann Anwohner bepöbelt und bedroht.

Beim Eintreffen der Polizei trat der 41-Jährige auch gegenüber den Beamten sogleich aggressiv auf und verhielt sich unkooperativ. Die Polizisten erteilten dem Störenfried einen Platzverweis. Dem kam der Mann aber nicht nach.

Auch im Gewahrsam nicht beruhigt

Daraufhin wurde der 41-Jährige, „zur Verhinderung weiterer Straftaten, in Gewahrsam eingeliefert“, teilt die Polizei mit. Auch im Arrest blieb der Angetrunkene aggressiv. Er trat nach Beamten, beleidigte und bedrohte sie mit Worten.

Daraufhin nahmen die Polizisten mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen den 41-jährigen Randalierer.

