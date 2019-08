Brandenburg/H

Ein betrunkener Rollstuhlfahrer hat am Sonntagabend für Wirbel im Brandenburger Stadtteil Görden gesorgt. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er mit seinem Gefährt mitten auf dem Schwarzen Weg stehenblieb und einschlief. Kurz vorher hatte er Nachschub an einer Tankstelle gekauft. Anwohner riefen wenige Minuten nach 18 Uhr die Polizei.

Mann bedroht und beleidigt Beamte

Als die Beamten dann am Schwarzen Weg eintrafen, wurde der 62 Jahre alte Rollstuhlfahrer aggressiv und beleidigte die Polizisten, teilte ein Sprecher der Direktion West mit. „Außerdem drohte er mit seinen geballten Fäusten, die handelnden Beamten anzugreifen“, berichtete er.

Atemalkoholtest ergibt hohen Wert

Die Polizisten wussten sich „jedoch mit einfacher körperlicher Gewalt“ zu wehren und ließen den Betrunkenen einen Atemalkoholtest absolvieren. „Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke den Rollstuhl im öffentlichen Straßenverkehr geführt hat“, erklärte der Polizeisprecher.

Der Test ergab einen Wert von 2,22 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Zudem schafften sie den Mann in die Ausnüchterungszelle. Er konnte das Gewahrsam am Montagmorgen wieder verlassen. Gegen den Mann ermittelt jetzt die Kripo.

Von hms