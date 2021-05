Betrunkener Unruhestifter hält Polizei in Nord auf Trab

Brandenburg/H

Ein betrunkener Mann beschäftigte die Brandenburger Polizei den ganzen Mittwoch über. Er widersetzte sich mehrfach gegen Hausverbote - in einem Obdachlosenheim und in zwei Supermärkten in der Willi-Sänger-Straße – , zündete einen Mülleimer an, klaute eine Flasche Whiskey und randalierte in einem Wohnhaus in der Pater-Grimm-Straße. Am Ende des Tages nahmen die Beamten in Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Dort konnte der 34-Jährige seinen Vollrausch ausschlafen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen mehrerer Hausfriedensbrüche, Sachbeschädigung durch Brand und Ladendiebstahl.

Von MAZ