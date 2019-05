Brandenburg/Havel Brandenburg an der Havel - Betrunkener Zeuge: Mit 2,39 Promille zum Gericht Ein betrunkener Zeuge hat für Wirbel am Brandenburger Amtsgericht gesorgt. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass der Richter die Verhandlung absagen musste. Doch das war längst nicht alles.

Im Amtsgericht in der Magdeburger Straße in Brandenburg an der Havel ist Ort für die Verhandlungen. Quelle: Rüdiger Böhme