Betrunkener aus Brandenburg/Havel in Neuruppin erwischt

Neuruppin

Ein 53-Jähriger aus Brandenburg an der Havel ist am Freitag in Neuruppin mit 1,64 Promille am Steuer seines Kia erwischt worden. Zeugen hatten der Polizei gegen 18.30 Uhr gemeldet, dass der Fahrer nach Alkohol riechen würde und in welche Richtung er unterwegs ist.

Die Beamten konnten den Mann daher leicht aus dem Verkehr fischen. Sie ließen ihn pusten: Der Atemalkoholwert belief sich auf 1,64 Promille.

Die Polizisten kassierten den Führerschein ein und schickte den Mann zur Blutentnahme, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit.

Von MAZ