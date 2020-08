Brandenburg/H

Ein 22 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Geschäft in Brandenburg einen Ladendetektiv zur Seite geschupst, um Kekse zu erbeuten. Der Detektiv hatte den Brandenburger zuvor bei dem Diebstahl in dem Geschäft am Tschirchdamm in Hohenstücken beobachtet. Wegen der Gewaltanwendung ermittelt die Kripo nun gegen den jungen Mann wegen Raubes.

Polizisten fassten den Täter. Ein Atemalkoholtest ergab 2 Promille. Der Wert der Kekse liegt bei 1,79 Euro.

Von MAZ