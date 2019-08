Brandenburg/H

Weil er Passanten in der Hochstraße in Brandenburg belästigte, kontrollierten Polizisten am Donnerstag um 18.15 Uhr den Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,5 Promille. Die Beamten brachten den 54-Jährigen zu einem Arzt, der ihn untersuchte. Zum Schutz seiner Person mussten die Polizisten den Mann, der nicht mehr Herr seiner Sinne war, in Gewahrsam nehmen. Strafbar gemacht hat sich der Brandenburger nicht. Nach seiner Ausnüchterung entließ die Polizei in aus dem Gewahrsam.

Von MAZonline