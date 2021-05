Brandenburg/H

Ein 32-Jähriger sorgte am Pfingstmontag in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel für mächtig Ärger. Zunächst bepöbelte und belästigte der Mann in der Steinstraße Passanten. Als er dann gegen 17.15 Uhr eine Bierflasche nach einem 53-Jährigen warf, die diesen verfehlte, riefen Zeugen die Polizei.

Die angerückten Beamten nahmen den Mann mit und ließen ihn pusten. Der Störenfried hatte 2,2 Promille intus. Die Polizisten übergaben den Mann seiner Lebensgefährtin.

Von MAZ