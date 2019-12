Brandenburg/H

Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonnabend gegen 17 Uhr an der Wuster Schrankenanlage. Ein Mercedes-Fahrer aus Brandenburg übersah einen vor ihm haltenden Skoda und fuhr ungebremst auf diesen auf, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Alle vier Insassen im Skoda wurden verletzt, zwei kamen ins Städtische Klinikum. Wie sich herausstellte, hatte der Unfallverursacher 2,91 Promille Atemalkohol.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zum Stau auf der Bundesstraße 1.

Von MAZ