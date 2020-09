Betrunkener fotografiert Beamte

Brandenburg/H

Ein 33-jähriger Mann wurde Samstagabend kurz vor Mitternacht betrunken mit seinem Fahrrad in der Willi-Sänger-Straße gestoppt. Er erreichte vor Ort bei einem Vortest 2,20 Promille. Da nun die Blutprobe anstand, wurde der Mann zur Polizeiinspektion Brandenburg gebracht, wo bereits ein Arzt wartete.

Das war wohl noch nicht nicht genug, begann der Mann nun die Polizeibeamten mit seinem Smartphone zu fotografieren, um wiederum sofort ein Bild in den sozialen Medien hochzuladen. Der Mann bekam dafür postwendend eine Anzeige und muss sich nun dafür in einem gesonderten Ermittlungsverfahren verantworten. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in der Inspektion.

Von MAZ