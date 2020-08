Betrunkener gefährdet Straßenverkehr

Brandenburg/H

Zu tief ins Glas geschaut, hatte scheinbar ein 64- Jähriger, der trotz seiner Alkoholisierung ins Fahrzeug stieg und dieses im öffentlichen Straßenverkehr steuerte. Das er dazu nicht mehr in der Lage war, beobachtet eine Zeugin, die folgerichtig die Polizei verständigte. Zuerst sah diese, wie der Herr in der Brielower Straße eine rote Ampel überfuhr, dann zunächst mittig auf der Kreuzung anhielt und im weiteren Verlauf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault touchierte.

Geistesgegenwärtig sprach die Zeugin den Unfallverursacher an und nahm die Fahrzeugschlüssel an sich, nachdem sie die deutliche Alkoholisierung und die Fahruntüchtigkeit bemerkte. Die hinzugerufene Polizei stellte einen erheblich alkoholisierten und zeitlich sowie örtlich nicht orientierten Mann an der Unfallstelle fest. Die Beamten nahmen einen Unfall auf und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Aufgrund der körperlichen Ausfallerscheinungen wurde der Betroffene dann noch in Gewahrsam genommen, wo er seinen Rausch erst einmal ausschlafen konnte, teilt Cornelia Hahn von der Polizeidirektion West mit.

Von MAZ