Brandenburg/H

Mit einem aggressiven Brandenburger hatten es am Sonnabend Polizisten und Rettungskräfte in Hohenstücken zu tun. Obwohl ein betrunkener Mann aus der Max-Herm-Straße selbst um Hilfe gerufen hatte, reagierte er ungehalten. So griff der 40-jährige Mieter einen Rettungssanitäter an, schubste ihn beiseite. Der Sanitäter blieb unverletzt.

Zwei Anzeigen

Mit Unterstützung von Polizisten konnte der Mann schließlich notärztlich behandelt werden. Später wurde er ins Klinikum gebracht, wo er bei der Aufnahme eine Krankenschwester anspuckte. Der Brandenburger muss jetzt mit zwei Strafanzeigen rechnen.

Von Frank Bürstenbinder